«Барселона» намерена сохранить Ракитича

«Барселона» намерена сохранить в своем составе полузащитника, информирует Marca.

По информации издания, главный тренер команды Эрнесто Вальверде считает хорвата ключевым игроком, поэтому даже не хочет думать о его уходе.

В услугах хавбека заинтересован «Пари Сен-Жермен». Однако «Барселона» не хочет вести переговоры, заявляя, что французы могут выкупить Ракитича только за 125 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в контракте футболиста.

Если парижане все же найдут 125 миллионов, а также согласуют условия контракта с самим игроком, то столкнуться с еще одной проблемой — финансовым фейр-плей. После покупки хорвата «Пари Сен-Жермен» придется продать нескольких футболистов. 0