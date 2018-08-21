Максименко заявил о хорошей атмосфере во вратарском секторе «Спартака»

Вратарь «Спартака»после победы над «Краснодаром» в матче четвертого тура РПЛ поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Вклад в победу велик не только от меня, но и от всей команды, все бились. Я сделал все, что смог. Делал, все, что нужно. Но спасибо болельщикам, это наш 12-й игрок.

Конечно, тренер доверяет мне, у меня появляется уверенность от матча к матчу, но никто мне не гарантирует место в первого номера в каждой игре, поэтому нужно каждую неделю доказывать.

Ребров находится со мной каждую тренировку. Артем вносит огромный вклад, всегда поддерживает, подсказывает, что надо. У нас хорошая атмосфера во вратарском секторе.

"Спартак" психологически пришел в себя после неудачи с ПАОКом, как и всегда это бывает. Сейчас мы должны показать в чемпионате, что это была случайность», — приводит слова Максименко официальный сайт «Спартака». 0