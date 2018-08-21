Каборе: В матче со «Спартаком» мы были вправе рассчитывать на большее

Полузащитник «Краснодара»проанализировал поражение от(0:1) в четвертом туре российской премьер-лиги.

«Когда попал в крестовину, почувствовал разочарование! Нам очень нужен был гол, и если бы этот мой удар достиг цели, игра наверняка бы пошла по-другому.

Вполне может быть, что этот мяч оказался бы победным. Но, увы, какие-то сантиметры сыграли не в нашу пользу…

Я не буду скрывать, что и я, и все мои товарищи были расстроены итогом матча, в котором мы были вправе рассчитывать на большее. Но посыпать голову пеплом смысла не вижу — впереди еще много игр.

Да, мы отпустили "Зенит" вперед уже на 6 очков, а "Спартак" — на 4, но я не думаю, что это отставание критическое.

Нам необходимо просто не опускаться ниже своего уровня: брать максимум очков в играх с командами, которые объективно уступают нам в классе, и стараться побеждать или как минимум не проигрывать в поединках с прямыми конкурентами.

Тогда мы будем идти в верхней части таблицы, бороться за медали. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее забыть о неудаче в игре со "Спартаком" и готовиться к встрече со следующим соперником», — сказал игрок в интервью клубной пресс-службе. 0