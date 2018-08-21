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    «Дерби Каунти» — «Ипсвич»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Дерби Каунти — Ипсвич: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.08.2018)

    Футбол Англии
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Дерби Каунти» — «Ипсвич».

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    Последний матч между собой: «Монпелье» — «Генгам» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Дерби Каунти»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Дерби Каунти» — «Ипсвич». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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