Паники и истерик в «Крыльях Советов» нет, заявил Шляхтин

Член совета директоров «Крыльев Советов»подчеркнул, что клуб в чемпионате России идет по намеченному графику.

Накануне самарцы уступили дома «Локомотиву» (0:1) и с четырьмя очками после четырех туров занимают 11-е место в таблице РПЛ.

«Многие ждали другого старта в чемпионате — ЦСКА, "Локомотив", мы же новички премьер-лиги в этом сезоне.

Команда показывает прагматичный результат, паники и истерик в клубе нет, идем по намеченному графику. Задача "Крыльев Советов" — сохранить место в премьер-лиге.

Спасибо болельщикам за посещаемость на стадионе, они любят команду, поддерживают, это здорово.

Подумаем над трансферами, нужно укрепить защиту и опорную зону полузащиты», — цитирует «РИА Новости» Шляхтина. 0