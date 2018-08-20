Паники и истерик в «Крыльях Советов» нет, заявил Шляхтин

Дмитрий Шляхтин
«Крылья Советов»
Накануне самарцы уступили дома «Локомотиву» (0:1) и с четырьмя очками после четырех туров занимают 11-е место в таблице РПЛ.
«Многие ждали другого старта в чемпионате — ЦСКА, "Локомотив", мы же новички премьер-лиги в этом сезоне.
Команда показывает прагматичный результат, паники и истерик в клубе нет, идем по намеченному графику. Задача "Крыльев Советов" — сохранить место в премьер-лиге.
Спасибо болельщикам за посещаемость на стадионе, они любят команду, поддерживают, это здорово.
Подумаем над трансферами, нужно укрепить защиту и опорную зону полузащиты», — цитирует «РИА Новости» Шляхтина. 0