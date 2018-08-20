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    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Кристал Пэлас — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.08.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кристал Пэлас Ливерпуль Календарь АПЛ
    В 22:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».

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    Составы команд:

    «Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Джеффри Шлупп, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.

    «Ливерпуль»: Alisson Becker, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Trent Alexander-Arnold, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Naby Keita, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.

    Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 0:4. 0

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