Кристал Пэлас — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.08.2018)

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Джеффри Шлупп, Джеймс Макартур, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.
«Ливерпуль»: Alisson Becker, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Trent Alexander-Arnold, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Naby Keita, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:4.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 0:4. 0