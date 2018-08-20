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    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Кристал Пэлас — Ливерпуль (20.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кристал Пэлас Ливерпуль Календарь АПЛ
    В 22:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».

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    Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Ливерпуль»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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