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    Хеведес: Надеюсь, проведу отличные сезоны в России

    Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Чемпион мира в составе сборной Германии, защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился мыслями о предстоящем сезоне на презентации новичков железнодорожников.

    Бенедикт Хеведес
    Бенедикт Хеведес
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    В «Локомотив» он перешел из «Шальке», подписав контракт на 4 года. Игрок дебютировал в составе «Локов» в матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»​ (1:0).

    «Наш клуб выиграл чемпионат, и наша задача — защитить титул — это будет очень трудно.

    Лига чемпионов — бонусные игры и незабываемые моменты карьеры для любого футболиста. Надеюсь, проведу отличные сезоны в России.

    У нас был тяжелый старт сезона — две ничьих и поражение. Вчерашняя победа придаст нам уверенности. Сейчас мы нащупываем игровые связи, начинаем понимать друг друга. У нас хорошая команда, и мы удивим наших болельщиков.

    Мне легче общаться с тем, кто говорит на английском — Крыховяком, Эдером, Фернандесом, Смоловым. Джефферсона Фарфана давно знаю, с ним общаемся на немецком.

    Хочу также научиться русскому, чтобы лучшем понимать россиян, и общаться с ними вне поля. Все говорят на английском по-разному. Мне приятно, что каждый пытается общаться со мной на английском.

    Русский — очень сложный язык для изучения. Основные слова приветствия, благодарности я понимаю. Сейчас навожу уют в своем жилье и планирую изучение языка, хотя уже понимаю, что говорят люди», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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