Гвардиола: Моуринью прав, потому что класс нельзя купить

Главный тренерответил главному тренерупо поводу трансферной политики клуба.

Португалец, делясь мнением о документальном многосерийном фильме «Всё или ничего», который рассказывает о чемпионском сезоне «Манчестер Сити», заявил, что «можно быть богатым клубом и скупить лучших игроков мира, но класс невозможно купить».

«Моуринью прав, потому что класс нельзя купить. Не думаю, что мы проявили неуважение. Мы не собирались этого делать. Это был удивительный сезон, везде были камеры, но мы делали это только для себя. "Манчестер Сити" хочет и дальше выигрывать титулы. Это мнение Моуринью, которое кому-то может понравиться, а кому-то нет», — цитирует Marca Гвардиолу.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста стал чемпионом Англии и завоевал Кубок лиги. В августе команда победила в Суперкубке страны. 0