Дзюба пожелал Нобоа скорейшего выздоровления

Нападающийпожелал скорейшего выздоровления полузащитнику команды

«Дорогой мой Эквадорский Пингвинёнок! Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждём и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Мы с тобой», — написал Дзюба в своем Instagram.

Напомним, эквадорский полузащитник получил травму во время матча четвертого тура российской Премьер-лиги с «Уралом» (4:1), неудачно приземлившись и покинул поле на носилках.

Судя по всему, у 33-летнего полузащитника разрыв крестообразных связок колена. Таким образом, на восстановление Нобоа может уйти не менее шести месяцев. 0