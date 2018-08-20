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    Дзюба пожелал Нобоа скорейшего выздоровления

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику команды Кристиану Нобоа.

    Кристиан Нобоа
    Кристиан Нобоа
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    «Дорогой мой Эквадорский Пингвинёнок! Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждём и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Мы с тобой», — написал Дзюба в своем Instagram.

    Напомним, эквадорский полузащитник получил травму во время матча четвертого тура российской Премьер-лиги с «Уралом» (4:1), неудачно приземлившись и покинул поле на носилках.

    Судя по всему, у 33-летнего полузащитника разрыв крестообразных связок колена. Таким образом, на восстановление Нобоа может уйти не менее шести месяцев. 0

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