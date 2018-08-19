«Зенит» разгромил «Урал», Дриусси оформил дубль

Питерскийодержал домашнюю победу над екатеринбургским(4:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

Счет в матче уже на 6-й минуте открыли гости. Бикфалви разогнал атаку «Урала» и сделал передачу в штрафную, но Ильину не дали пробить. Мяч отскочил к Юрию Бавину, который метров с 17 нанёс хлёсткий удар в дальний нижний угол.

Отыгрались питерцы спустя 6 минут. Паредес из глубины сделал заброс в штрафную, Ерохин поборолся и скинул мяч во вратарскую, а Себастьян Дриусси пробил головой мимо вратаря.

На 15-й минуте Нобоа с углового навесил на голову Ерохину, который пробил в дальний угол. Мяч по пути задел колено Дриусси и влетел в сетку.

А на 78-й минуте классная контратака прошла у «Зенита», Дзюба из глубины сделал заброс вперёд, Дриусси дошёл до штрафной и прострелил на набежавшего Артёма, который в касание вколотил мяч в сетку.

Победную точку на 89-й минуте поставил шикарно исполнивший штрафной Леандро Паредес. Аргентинец подошёл к мячу и пробил на исполнение поверх стенки — точно в девятку.

«Зенит», набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу первенства России, «Урал» (1) — на последней строчке.

В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Уфой» (26 августа), а «Урал» на своём поле встретится с «Ахматом» (25 августа). 0