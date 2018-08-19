«Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составына матч четвертого тура РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Набиуллин, Мевля, Иванович, Смольников, Ерохин, Паредес, Нобоа, Дриусси, Дзюба, Мак.

Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Нету, Чернов, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Заболотный

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Кулаков, Ходжаниязов, Бавин, Бумаль, Бикфалви, Димитров, Араторе, Ильин

Запасные: Баклов, Полетаев, Ароян, Динга, Данцев, Егорычев, Евсеев, Эль Кабир, Юсупов

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Начало матча — в 19:00. Главный арбитр — Станислав Васильев.

Прогноз на матч от экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0