Семин: Важные три очка, их давно не было

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после матча 4-го тура чемпионата России против​ (1:0).

Железнодорожники одержали первую победу в новом сезоне.

«В чем мы превзошли соперника? Наверное, в этом результативном ударе после углового.

Первый тайм был с нашим преимуществом. Во втором "Крылья" перехватили инициативу. У них были моменты чтобы сравнять.

Я всем доволен. Первая победа — всегда сложная. Сейчас можно смотреть разный ситуации — правильно-неправильно сыграли…

Однако победа есть победа. Важные три очка. Их давно не было», — отметил Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». 0