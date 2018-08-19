Семин: Важные три очка, их давно не было

Юрий Семин
«Локомотив»
Железнодорожники одержали первую победу в новом сезоне.
«В чем мы превзошли соперника? Наверное, в этом результативном ударе после углового.
Первый тайм был с нашим преимуществом. Во втором "Крылья" перехватили инициативу. У них были моменты чтобы сравнять.
Я всем доволен. Первая победа — всегда сложная. Сейчас можно смотреть разный ситуации — правильно-неправильно сыграли…
Однако победа есть победа. Важные три очка. Их давно не было», — отметил Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». 0