Нобоа выбыл на долгий срок, считает Семак

Главный тренер «Зенита»после победы в матче 4-го тура премьер-лиги над «Уралом» (4:1) подчеркнул, что полузащитниквероятно получил серьезную травму.

Напомним, эквадорец неудачно пошел в отбор и ударился ногой об газон. Его увезли с поля на электрокаре и отправили в раздевалку.

Подняться с носилок самостоятельно он не смог. Нобоа при этом едва сдерживал слезы от боли и держался за правую ногу выше колена. Вместо Нобоа на 59-й минуте вышел хавбек Матиас Краневиттер.

«Очень высока вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок. По симптоматике, по внутренним ощущениям все очень нехорошо. Надеюсь, что у Нобоа не очень серьезная травма», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс». 0