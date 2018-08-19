Парфенов: Забили быстрый мяч и испугались, что можем выиграть

Главный тренер «Урала»высказал мнение о причинах поражения в матче 4-го тура премьер-лиги от(1:4).

Екатеринбуржцы открыли счет на 6-й минуте, но уже к 16-й уступали 1:2.

«Забили быстрый мяч. Испугались, что можем выиграть. Очень комфортно для соперника играли в своей штрафной.

Вместо того чтобы развить свое преимущество, получили два простых мяча в свои ворота. Это вопрос нашей концентрации и внимания. Не использовали много моментов.

Почему команда не реализует моменты? Вопрос в том, что мы так легко даем забивать в свои ворота, а наша реализация... Есть только один путь — работа.

Мы пропускаем не из-за физического состояния, а из-за простых моментов. Человек выходит свежий на замену, но...», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0