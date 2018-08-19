Смолов и Фарфан — в основе «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»

Федор Смолов
«Локомотив»
«Крылья Советов»: Конюхов — Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич — Башкиров, Чочиев, Ланин — Яковлев, Соболев
Запасные: Рыжиков, Опарин, Тихонов, Ткачук, Кленкин, Алиев, Корниленко, Шейдаев
«Локомотив»: Гильерме — Кверквелия, Чорлука, Лысов — И. Денисов, Крыховяк, Игнатьев, Фернандеш, Ал. Миранчук — Смолов, Фарфан
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер.
Встреча пройдет на «Самара Арене». Начало матча — в 16:30 мск. Главный арбитр — Евгений Турбин.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0