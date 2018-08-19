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    Смолов и Фарфан — в основе «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»

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    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч четвертого тура РПЛ.

    Федор Смолов
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    «Крылья Советов»: Конюхов — Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич — Башкиров, Чочиев, Ланин — Яковлев, Соболев

    Запасные: Рыжиков, Опарин, Тихонов, Ткачук, Кленкин, Алиев, Корниленко, Шейдаев

    «Локомотив»: Гильерме — Кверквелия, Чорлука, Лысов — И. Денисов, Крыховяк, Игнатьев, Фернандеш, Ал. Миранчук — Смолов, Фарфан

    Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер.

    Встреча пройдет на «Самара Арене». Начало матча — в 16:30 мск. Главный арбитр — Евгений Турбин.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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