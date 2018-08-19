«Локомотив» уступил «Крыльям Советов» в молодежном первенстве

В матче четвертого тура молодежного первенства Россииобыграли

Встреча завершилась победой самарцев со счетом 2:0.

Хозяева вышли вперед на 12-й минуте благодаря точному удару Александра Босова. А на 23-й минуте Егор Голенков удвоил преимущество самарцев.

На 27-й минуте «железнодорожники» могли отыграть один мяч, но Алексей Миронов не реализовал пенальти.

Также стоит отметить, что после удаления Артема Сапова в конце первого тайма «Крылья» оставшуюся часть матча провели в меньшинстве, но сумели удержать преимущество.

У «Локомотива» после четырех туров в активе 6 очков и четвертое место в таблице. «Крылья» набрали первые 3 очка и идут тринадцатыми. 0