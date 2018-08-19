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    «Локомотив» уступил «Крыльям Советов» в молодежном первенстве

    Локомотив Крылья Советов Футбол России
    В матче четвертого тура молодежного первенства России «Крылья Советов» обыграли «Локомотив».

    «Крылья Советов» — «Локомотив»
    «Крылья Советов» — «Локомотив»
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    Встреча завершилась победой самарцев со счетом 2:0.

    Хозяева вышли вперед на 12-й минуте благодаря точному удару Александра Босова. А на 23-й минуте Егор Голенков удвоил преимущество самарцев.

    На 27-й минуте «железнодорожники» могли отыграть один мяч, но Алексей Миронов не реализовал пенальти.

    Также стоит отметить, что после удаления Артема Сапова в конце первого тайма «Крылья» оставшуюся часть матча провели в меньшинстве, но сумели удержать преимущество.

    У «Локомотива» после четырех туров в активе 6 очков и четвертое место в таблице. «Крылья» набрали первые 3 очка и идут тринадцатыми. 0

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