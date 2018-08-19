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    «Крылья Советов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Крылья Советов — Локомотив (19.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    РПЛ Футбол России Крылья Советов Локомотив Календарь РФПЛ
    В 16:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Крылья Советов» — «Локомотив».

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    Последний матч между собой: «Крылья Советов» — «Локомотив» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Крылья Советов»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Крылья Советов» — «Локомотив». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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