«Интер» продлил контракт с капитаном команды

Аргентинский нападающийподписал новое соглашение с миланским клубом, утверждает Corriere dello Sport.

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По информации источника, в новом контракте форварда с «нерадзурри» прописана сумма отступных в размере 160 миллионов евро. По предыдущему договору она составляла 110 миллионов евро.

Теперь Икарди получил восемь миллионов евро в год, вместо 4,5 миллиона евро. Срок контракта также был продлен — предыдущий действовал до лета 2021 года, новый — до конца сезона-2022/23.

Аргентинец выступает за «Интер» с лета 2013 года и успел провести 182 матча за миланцев, в которых он забил 107 мячей. 0