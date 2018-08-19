Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.08.2018)

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, G.Bong, Шейн Даффи, Льюис Данк, Мартин Монтойя, Dale Stephens, A.Knockaert, Pascal Gross, Соломон Марч, Дэви Проппер, Гленн Мюррей.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Eric Bailly, Эшли Янг, Люк Шоу, Поль Погба, Андреас Перейра, Фред, Хуан Мата, Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 1:0. 0