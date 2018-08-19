ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио Сарри и Унаи Эмери«Челси» — «Арсенал». Хаос и классика
  • 17:30
    • «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд»
  • 17:13
    • СМИ: «Уфа» подпишет полузащитника «Прогресса»
  • 15:31
    • Смолов и Фарфан — в основе «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»
  • 13:43
    • Евсеев возглавит клуб ФНЛ
  • 13:33
    • Азар не собирается уходить из «Челси»
    Все новости спорта

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.08.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    В 18:00 в АПЛ начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!

    Составы команд:

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, G.Bong, Шейн Даффи, Льюис Данк, Мартин Монтойя, Dale Stephens, A.Knockaert, Pascal Gross, Соломон Марч, Дэви Проппер, Гленн Мюррей.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Eric Bailly, Эшли Янг, Люк Шоу, Поль Погба, Андреас Перейра, Фред, Хуан Мата, Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль.

    Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 1:0. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Шпорам» на заметку: 3 команды, которые «делали ветер» почти без трансферов
  • Вчера в 15:24
    •
  • Прогноз
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.90
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Верим в Моуринью
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Зенит» ждет еще одна непростая победа
  • «Зенит» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Получится ли у «Ромы» стартовать с выездной победы?
  • «Торино» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2,10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новая встреча Месси и Рамоса может состояться в США Футбол Первый кирпичик в фундамент футбольной СуперлигиГрядет революция в футболе? Вчера в 23:190
  • 17:55
    • Экс-тренер «МЮ» может возглавить сборную США
  • 17:43
    • «Уотфорд» одержал вторую подряд победу в АПЛ
  • 16:57
    • Агент: ЦСКА не продвинулся в переговорах по трансферу исландского хавбека
    «Барселона» — «Алавес» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Реал» сыграет с «Хетафе»Обзор матчей первого тура чемпионата Испании по футболу 01:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» продолжит побеждать
  • 3,48
    •
  • 16:40
    • «Динамо» разгромило «Уфу» в молодежном первенстве
  • 16:25
    • Защитник ЦСКА пропустит две недели
  • 13:58
    • Раньери может возобновить карьеру во Франции
    «Челси» Футбол АПЛ. «Челси» победил «Арсенал», «Ман Сити» разгромил «Хаддерсфилд»Обзор матчей второго тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:420
  • 13:21
    • «Локомотив» уступил «Крыльям Советов» в молодежном первенстве
  • 08:42
    • Фьюри победил Пьянету
  • 08:27
    • Федерер и Джокович сыграют в финале «Мастерса» в Цинциннати
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие