Бёрнли — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.08.2018)

Составы команд:
«Бёрнли»: Джо Харт, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Бен Ми, Стивен Уорд, Джек Корк, Йоханн Гудмундссон, Джеффри Хендрик, Ashley Westwood, Аарон Леннон, C.Wood.
«Уотфорд»: Бен Фостер, Дарил Янмат, Крэйг Кэткарт, Хосе Холебас, Кристиан Кабазель, A.Doucoure, W.Hughes, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Трой Дини, Андре Грэй.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Бёрнли» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бёрнли» со счетом 2:1. 0