Влашич рассчитывает закрепиться на позиции «десятки» в ЦСКА

Полузащитник ЦСКАподелился впечатлениями после первой тренировки в московском клубе.

«Очень рад быть здесь. ЦСКА — большой клуб. По одному занятию сложно судить об общем уровне подготовки команды, но я уже понял, что все ребята в порядке. Они быстрые, у всех есть желание проявить себя и играть именно в футбол, а не просто бить мяч. С тренером у нас должен получиться хороший сезон.

У меня были другие варианты помимо ЦСКА, но, как только получил предложение от "армейцев", тут же пошел к спортивному директору и тренеру "Эвертона" и сказал, что хочу играть в России. Знал, что здесь не будет проблем с адаптацией. Думаю, и к Москве смогу привыкнуть довольно быстро. Все, с кем общался, говорили, что это отличный город, который мне подойдет.

У нас был разговор с Гончаренко, на какой позиции он меня видит. Мне нравится играть на позиции "десятки", но есть и другие варианты, которые мне по душе. Уверен, что смогу усилить ЦСКА.

Знаю некоторые русские слова. Думаю, смогу выучить язык очень быстро», — приводит слова Влашича клубная пресс-служба. 0