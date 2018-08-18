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    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция начнется в 21:15

    Вильярреал — Реал Сосьедад: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.08.2018)

    Примера Футбол Испании Вильярреал Реал Сосьедад Календарь Примеры
    В 21:15 в испанской Примере начнётся матч «Вильярреал» — «Реал Сосьедад».

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    Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» 4:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вильярреал»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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