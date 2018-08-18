Престон Норт Энд — Сток Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.08.2018)

Составы команд:
«Престон Норт Энд»: Деклан Радд, Darnell Fisher, Tom Clarke, Бэн Дэвис, Andrew Hughes, Alan Browne, Paul Gallagher, Ben Pearson, Callum Robinson, Graham Burke, Lukas Nmecha.
«Сток Сити»: Джек Батлэнд, Эрик Питерс, Джо Аллен, Эшли Уильямс, T.Ince, B.Afobe, Джеймс Макклин, Райан Шоукросс, Саидо Бераино, Даррен Флетчер, Thomas Edwards.
Предыдущий матч соперников: «Престон Норт Энд» — «Сток Сити» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0