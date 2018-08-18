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    «Престон Норт Энд» — «Сток Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Престон Норт Энд — Сток Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.08.2018)

    Футбол Англии Сток Сити
    В 19:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Престон Норт Энд» — «Сток Сити».

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    Составы команд:

    «Престон Норт Энд»: Деклан Радд, Darnell Fisher, Tom Clarke, Бэн Дэвис, Andrew Hughes, Alan Browne, Paul Gallagher, Ben Pearson, Callum Robinson, Graham Burke, Lukas Nmecha.

    «Сток Сити»: Джек Батлэнд, Эрик Питерс, Джо Аллен, Эшли Уильямс, T.Ince, B.Afobe, Джеймс Макклин, Райан Шоукросс, Саидо Бераино, Даррен Флетчер, Thomas Edwards.

    Предыдущий матч соперников: «Престон Норт Энд» — «Сток Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0

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