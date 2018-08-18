«Спартак» вырвал победу у «Краснодара»

Московскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 4-го тура чемпионата России.

Единственный мяч был забит на 88-й минуте. Промес с углового навесил на дальнюю штангу, Жиго выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, а Зе Луиш пробил головой точно в угол.

На первой компенсированной минуте кубанцы остались в меньшинстве. Ари картинно упал в штрафной гостей, а затем поднялся и на глазах арбитра боднул Жиго, получив прямую красную карточку.

«Краснодар» (6 очков) занимает пятое место в таблице Премьер-Лиги, «Спартак» (10) — первое.