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    «Спартак» вырвал победу у «Краснодара»

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    Московский «Спартак» одержал гостевую победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России.

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    Единственный мяч был забит на 88-й минуте. Промес с углового навесил на дальнюю штангу, Жиго выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, а Зе Луиш пробил головой точно в угол.

    На первой компенсированной минуте кубанцы остались в меньшинстве. Ари картинно упал в штрафной гостей, а затем поднялся и на глазах арбитра боднул Жиго, получив прямую красную карточку.

    «Краснодар» (6 очков) занимает пятое место в таблице Премьер-Лиги, «Спартак» (10) — первое.

    РПЛ. 4-й тур
    «Краснодар» (Краснодар) — «Спартак М» (Москва) — 0:1 (0:0)
    Гол: Зе Луиш, 88 — угловой (0:1)«Краснодар» (Краснодар): Крицюк, Марков, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Газинский, Каборе, Мамаев (Перейра, 78), Вандерсон Масиэл (Игнатьев, 83), Ари, Классон (Куэва, 71)«Спартак М» (Москва): Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Самедов (Ташаев, 65), Фернанду (Тимофеев, 61), Зобнин, Глушаков, Промес, Луиз Адриану (Зе Луиш, 76)Предупреждения: Стоцкий, 45+1. Фернанду, 55. Ташаев, 72. Ари, 85Удаление: Ари (Краснодар), 90+1 (неспорт. повед.)
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