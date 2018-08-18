«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в молодежном первенстве

и московскийсыграли вничью в матче четвертого тура молодежного первенства России — 1:1 (0:1).

В первом тайме полузащитник Илья Мазуров вывел «красно-белых» вперед после передачи Максима Данилина.

«Быки» забили ответный гол после перерыва благодаря точному удару вышедшего на замену Руслана Пидлисняка.

«Краснодар» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице с пятью очками. У «Спартака» два очка и 12 место.