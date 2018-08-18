«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в молодежном первенстве

Фрагмент матча
ФК «Спартак»
В первом тайме полузащитник Илья Мазуров вывел «красно-белых» вперед после передачи Максима Данилина.
«Быки» забили ответный гол после перерыва благодаря точному удару вышедшего на замену Руслана Пидлисняка.
«Краснодар» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице с пятью очками. У «Спартака» два очка и 12 место.
Молодежное первенство России 4-й тур
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Спартак М — мол.» (Москва) — 1:1 (0:1)
Голы: Мазуров, 23 (0:1). Пидлисняк, 73 (1:1)