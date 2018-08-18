«Краснодар» был лучше «Спартака» и заслуживал победы, считает Классон

Полузащитник «Краснодара»поделился впечатлениями после поражения от(0:1) в 4-м туре РПЛ.

«Тяжело сказать, нужна ли система видеоповторов на матчах чемпионата России. Думаю, что для футбола, для справедливости она бы пригодилась. Поэтому на чемпионате мира она помогла, здесь тоже поможет.

Сегодня арбитру нужно было бы посмотреть повтор в концовке. Не знаю, был ли бы назначен пенальти, но арбитр мог бы заново оценить эпизод. Мы были лучше "Спартака" и заслуживали победы.

Не хотел бы ничего говорить про российских судей. Они стараются как могут», — приводит слова Классона Rusfootball.

Напомним, в компенсированное арбитром время форвард «быков» Ари, который был сильно недоволен неназначенным пенальти, боднул защитника красно-белых Самуэля Жиго на глазах у судьи Сергея Лапочкина, его удалили. 0