ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»РПЛ. ЦСКА разгромил «Арсенал», «Краснодар» уступил «Спартаку»
  • 22:21
    • Каррера: Доволен самоотдачей игроков, но игрой, конечно же, недоволен
  • 22:10
    • Ари: Все знают, что судьи всегда помогают московским командам
  • 21:35
    • «Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби
  • 21:15
    • «Ювентус» победил «Кьево» в дебютном матче Роналду
  • 21:02
    • «Спартак» вырвал победу у «Краснодара»
    Все новости спорта

    «Краснодар» был лучше «Спартака» и заслуживал победы, считает Классон

    Краснодар Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями после поражения от «Спартака» (0:1) в 4-м туре РПЛ.

    Виктор Классон
    Виктор Классон
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Тяжело сказать, нужна ли система видеоповторов на матчах чемпионата России. Думаю, что для футбола, для справедливости она бы пригодилась. Поэтому на чемпионате мира она помогла, здесь тоже поможет.

    Сегодня арбитру нужно было бы посмотреть повтор в концовке. Не знаю, был ли бы назначен пенальти, но арбитр мог бы заново оценить эпизод. Мы были лучше "Спартака" и заслуживали победы.

    Не хотел бы ничего говорить про российских судей. Они стараются как могут», — приводит слова Классона Rusfootball.

    Напомним, в компенсированное арбитром время форвард «быков» Ари, который был сильно недоволен неназначенным пенальти, боднул защитника красно-белых Самуэля Жиго на глазах у судьи Сергея Лапочкина, его удалили. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Смолов может оказаться в «Локо». Кому и зачем это надо?
  • 07/08/2018 в 20:44
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Енисей»
  • 1,68
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Настроена ли «Барселона» на крупную победу?
  • «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1,94
    •
  • Прервет ли «Даллас» свою неудачную серию?
  • «Даллас» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • «Терьеры» начнут нарушать, Марринер только за
  • «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Криштиану Роналду. Сможет ли звезда «Юве» вернуть Серии A былую славу?Чемпионат Италии вновь может стать интересен широкой публике 14:080
  • 18:57
    • «Тоттенхэм» одержал победу над «Фулхэмом»
  • 18:46
    • «Бавария», «Хоффенхайм» и «Байер» вышли в 1/16 финала Кубка Германии
  • 18:25
    • ЦСКА разгромил тульский «Арсенал»
    Стивен Джеррард Футбол Тренерские команды. Сульшер и Джеррард приедут в РоссиюСМИ — о соперниках российских клубов в Лиге Европы 11:510
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Дуэль Сарри и Эмери на «Стэмфорд Бридж»
  • 5,28
    •
  • 23:09
    • «Монако» сыграл вничью с «Лиллем»
  • 22:58
    • Аллегри: Я впечатлён тем, как Роналду влился в команду
  • 22:39
    • «Краснодар» был лучше «Спартака» и заслуживал победы, считает Классон
    «Жирона» — «Вальядолид» Футбол Примера. Ничья «Жироны» и «Вальядолида», «Барселона» сыграет с «Алавесом», «Реал» — с «Хетафе»Обзор матчей первого тура чемпионата Испании по футболу 21:500
  • 17:55
    • «Краснодар» — «Спартак»: стартовые составы
  • 17:44
    • «Салават Юлаев» — победитель Кубка губернатора Челябинской области
  • 17:28
    • «Томь» на своем поле разгромила «Армавир», «Тюмень» и «Сибирь» сыграли вничью
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие