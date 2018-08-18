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    «Ипсвич» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Ипсвич — Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.08.2018)

    Футбол Англии Астон Вилла
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Ипсвич» — «Астон Вилла».

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    Последний матч между собой: «Ипсвич» — «Астон Вилла» 0:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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