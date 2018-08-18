Челси — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.08.2018)

Составы команд:
«Челси»: Kepa Arrizabalaga, Антонио Рюдигер, Микел Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Росс Баркли, Педро Родригес, Willian, Альваро Мората.
«Арсенал»: Петр Чех, Эктор Бельерин, Сократис Папастатопулос, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Henrikh Mkhitaryan, Месут Озил, Алекс Ивоби, Matteo Guendouzi, Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Челси» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:5.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 4:5. 0