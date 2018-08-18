«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
В составе «синих» голами отметились нападающие Педро и Альваро Мората, а также защитник Маркос Алонсо.
У «канониров» мячи забили полузащитник Генрих Мхитарян и нападающий Алекс Ивоби.
АПЛ. 2-й тур
«Челси» — «Арсенал» — 3:2 (2:2)
Голы: Педро, 9 (1:0). Мората, 20 (2:0). Мхитарян, 37 (2:1). Ивоби, 41 (2:2). Алонсо, 81 (3:2)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Жоржинью, Канте, Баркли (Ковачич, 60), Педро, Мората (Жиру, 75), Виллиан (Азар, 61)«Арсенал»: Чех, Бельерин, Папастатопулос, Мустафи, Монреаль, Мхитарян, Гендузи, Джака (Торрейра, 46), Езил (Рэмси, 68), Ивоби (Ляказетт, 75), ОбамеянгПредупреждения: Джака, 27. Мустафи, 77