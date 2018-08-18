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    «Барселона» — «Алавес»: онлайн-трансляция начнется в 23:15

    Барселона — Алавес (18.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Примера Футбол Испании Барселона Алавес Календарь Примеры
    В 23:15 в Примере начнётся матч «Барселона» — «Алавес».

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    Последний матч между собой: «Барселона» — «Алавес» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Барселона»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Барселона» — «Алавес». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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