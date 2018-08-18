«Рубин» упустил победу над «Ахматом»

Грозненскийна своем поле сыграл вничью с казанским(1:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

Гости открыли счет на 83-й минуте. Азмун сделал проникающий пас на ход Байрамяну, который выскочил на Городова и из-под защитника пробил в ближнюю девятку.

Но в компенсированное время грозненцы сравняли счет. Бериша подхватил мяч на фланге, легко ушёл от Цаллагова и навесил на дальнюю штангу, где Сорокин упустил Мбенге, а тот головой пробил под перекладину.

«Рубин», набрав 5 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице российского первенства, «Ахмат» с 4 очками — на 11-й строчке.

В следующем туре Премьер-Лиги казанцы на своём поле будут принимать московский ЦСКА, клуб из Грозного в гостях встретится с «Уралом». Оба матча состоятся 25 августа.