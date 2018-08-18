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    «Рубин» упустил победу над «Ахматом»

    РПЛ Футбол России Ахмат Рубин Календарь РФПЛ
    Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

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    Гости открыли счет на 83-й минуте. Азмун сделал проникающий пас на ход Байрамяну, который выскочил на Городова и из-под защитника пробил в ближнюю девятку.

    Но в компенсированное время грозненцы сравняли счет. Бериша подхватил мяч на фланге, легко ушёл от Цаллагова и навесил на дальнюю штангу, где Сорокин упустил Мбенге, а тот головой пробил под перекладину.

    «Рубин», набрав 5 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице российского первенства, «Ахмат» с 4 очками — на 11-й строчке.

    В следующем туре Премьер-Лиги казанцы на своём поле будут принимать московский ЦСКА, клуб из Грозного в гостях встретится с «Уралом». Оба матча состоятся 25 августа.

    РПЛ. 4-й тур
    «Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (0:0)
    Голы: Байрамян, 83 (0:1). Мбенг, 90+5 (1:1)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Митришев (Роши, 46. Балай, 78), Швец, Думбья, Иванов (Исмаэл, 65), Бериша, Мбенг«Рубин» (Казань): Джанаев, Устинов, Чико, Сесар Навас, Уремович (Сорокин, 46), Цаллагов, Камболов, Могилевец, И.Коновалов, Азмун, Полоз (Байрамян, 78)Предупреждения: И.Коновалов, 5. Цаллагов, 74. Мбенг, 90+5
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