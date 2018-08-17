Жирона — Вальядолид: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.08.2018)

В 21:15 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Жирона» — «Вальядолид» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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