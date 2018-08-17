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    «Волга Ульяновск» — «Зенит-Ижевск»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Волга Ульяновск — Зенит-Ижевск: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.08.2018)

    Футбол России
    В 17:00 в игре зоны Урал-Приволжье второго дивизиона первенства России по футболу начнётся матч «Волга Ульяновск» — «Зенит-Ижевск».

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    Последний матч между собой: «Волга Ульяновск» — «Зенит-Ижевск» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Волга Ульяновск» — «Зенит-Ижевск». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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