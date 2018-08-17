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    Дзюба не сомневался в успешном завершении противостояния с минским «Динамо»

    Зенит Футбол России Лига Европы
    Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над минским «Динамо» (8:1 д.в.), которая позволила команде выйти в раунд плей-офф Лиги Европы.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «У нас постепенно появляется команда, это самое главное, это дорого стоит. У нас не 11 футболистов, а 25. Мы все друг за дружку.

    Хотели сотворить историю. Обидно, что многие в нас не верят. Им привет, кстати. Мы не сомневались в том, что мы можем.

    Понятно, что это было тяжело. Минск сражался. Очень важная победа для построения команды

    Болельщиков было слышно, это было круто. "Петровский" — суперстадион для меня, я очень его люблю. Когда играю здесь, я прямо наслаждаюсь.

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    • Так люблю "Петровский", что пока не могу перестроиться на "Крестовский". Если бы можно было все игры проводить здесь, я бы этого хотел», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита». 0

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