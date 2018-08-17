Дзюба не сомневался в успешном завершении противостояния с минским «Динамо»

Форвард «Зенита»прокомментировал победу над минским «Динамо» (8:1 д.в.), которая позволила команде выйти в раунд плей-офф Лиги Европы.

«У нас постепенно появляется команда, это самое главное, это дорого стоит. У нас не 11 футболистов, а 25. Мы все друг за дружку.

Хотели сотворить историю. Обидно, что многие в нас не верят. Им привет, кстати. Мы не сомневались в том, что мы можем.

Понятно, что это было тяжело. Минск сражался. Очень важная победа для построения команды

Болельщиков было слышно, это было круто. "Петровский" — суперстадион для меня, я очень его люблю. Когда играю здесь, я прямо наслаждаюсь.

Так люблю "Петровский", что пока не могу перестроиться на "Крестовский". Если бы можно было все игры проводить здесь, я бы этого хотел», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита». 0