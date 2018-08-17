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    «Анжи» — «Оренбург»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Анжи — Оренбург (17.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 19:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Анжи» — «Оренбург».

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    Последний матч между собой: «Анжи» — «Оренбург» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Оренбург»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Анжи» — «Оренбург». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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