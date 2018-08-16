«Севилья» забила пять безответным мячей «Жальгирису»

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европына выезде разгромила литовскийсо счетом 5:0.

В составе победителей по дублю сделали Нолито (6,83) и Пабло Сарабия (7,44), еще один мяч забил Гильерме Арана (8).

В первом матче испанский клуб одержал победу со счетом 1:0. В следующем раунде им предстоит сыграть с чешской «Сигмой».

В другом матче норвежский «Мольде» обеспечил себе место в плей-офф квалификации Лиги Европы, обыграв на своём стадионе шотландский «Хайберниан» со счётом 3:0 (первый матч закончился нулевой ничьей).

Двумя забитыми мячами отметился Эрлинг Холлан (35, 82), ещё один точный удар в активе Фредрика Аурснеса (66).

«Мольде» сыграет с победителем противостояния «Зенит» — «Динамо» (Минск). 0