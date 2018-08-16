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    «Зенит» — «Динамо Минск». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Зенит — Динамо Минск. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (16.08.2018)

    Лига Европы Зенит
    В 20:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч «Зенит» — «Динамо Минск».

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    Составы команд:

    «Зенит»: Andrey Lunev, Александр Анюков, Branislav Ivanovic, Эльмир Набиуллин, Miha Mevlja, L.D.Paredes, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Рикарду, Артём Дзюба.

    «Динамо Минск»: Андрей Горбунов, Maksim Shvetsov, N.Galovic, L.Rocha, Roman Begunov, Seidu Yahaya, Игорь Шитов, Nikita Korzun, D.Trebotic, Filipp Ivanov, V.Khvashchinski.

    Предыдущий матч соперников: «Динамо Минск» — «Зенит» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Зенит» со счетом 5:1. 0

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