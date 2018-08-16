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    «Зенит» — «Динамо Минск»: онлайн-трансляция начнется в 20:00

    Зенит — Динамо Минск: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.08.2018)

    Лига Европы Зенит
    В 20:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч «Зенит» — «Динамо Минск».

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    Последний матч между собой: «Динамо Минск» — «Зенит» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Зенит» — «Динамо Минск». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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