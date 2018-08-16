Отец Влашича: Возможно, Никола не покинет ЦСКА после окончания аренды

, агент и отец полузащитника, прокомментировал переход сына изв московский

Никола Влашич twitter.com/everton 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Никола принял решение перейти в ЦСКА, потому что главный тренер хотел его видеть на той позиции, которая ему больше всего подходит — атакующего полузащитника.

Клуб очень близок нам как по традициям, так и по текущему статусу. Российская лига очень хороша, и клуб играет в Лиге чемпионов, это большой вызов для каждого игрока. Стадионы в России великолепны, в такой атмосфере приятно играть.

Переговоры об аренде были непростыми, но мудрость людей с обеих сторон обеспечила заключение этой сделки. Никола хочет регулярно играть в интересах команды и своего личного развития. Он хочет совершить скачок на более высокий уровень, который соответствует его таланту.

Мы надеемся, что это будет положительный опыт для обеих сторон, и кто знает, возможно, Никола не покинет ЦСКА после окончания аренды», — сказал Йошко Влашич изданию «Чемпионат». 0