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    Отец Влашича: Возможно, Никола не покинет ЦСКА после окончания аренды

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    Йошко Влашич, агент и отец полузащитника Николы Влашича, прокомментировал переход сына из «Эвертона» в московский ЦСКА.

    Никола Влашич
    Никола Влашич
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    «Никола принял решение перейти в ЦСКА, потому что главный тренер хотел его видеть на той позиции, которая ему больше всего подходит — атакующего полузащитника.

    Клуб очень близок нам как по традициям, так и по текущему статусу. Российская лига очень хороша, и клуб играет в Лиге чемпионов, это большой вызов для каждого игрока. Стадионы в России великолепны, в такой атмосфере приятно играть.

    Переговоры об аренде были непростыми, но мудрость людей с обеих сторон обеспечила заключение этой сделки. Никола хочет регулярно играть в интересах команды и своего личного развития. Он хочет совершить скачок на более высокий уровень, который соответствует его таланту.

    Мы надеемся, что это будет положительный опыт для обеих сторон, и кто знает, возможно, Никола не покинет ЦСКА после окончания аренды», — сказал Йошко Влашич изданию «Чемпионат». 0

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