Семак: Футболисты «Зенита» — герои в моих глазах

Главный тренер «Зенита»признался, что считает игроков петербургской команды героями.

Сине-бело-голубые разгромили минское «Динамо» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1) и прошли дальше по сумме двух матчей (8:5).

«Ребята — молодцы, они — герои в моих глазах. Сегодня насладимся победой, а завтра будем готовиться к следующему матчу.

Не совсем получилось использовать фланги так, как мы хотели. И очень жаль, что не забили еще.

Судейство? Наверное, можно было поставить пенальти в ворота минского "Динамо" в некоторых моментах. Мы верили в эту победу.

Нас раззадорили слова о том, что в первом матче команда "ползала на карачках". Это приятная победа после сложного поражения», — сказал Семак в эфире канала «Матч Премьер».

«Зенит» сыграет с «Мольде» в четвертом отборочном раунде Лиги Европы. 0