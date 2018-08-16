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    Семак: Футболисты «Зенита» — герои в моих глазах

    Зенит Футбол России Лига Европы
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что считает игроков петербургской команды героями.

    Сергей Семак
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    Сине-бело-голубые разгромили минское «Динамо» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1) и прошли дальше по сумме двух матчей (8:5).

    «Ребята — молодцы, они — герои в моих глазах. Сегодня насладимся победой, а завтра будем готовиться к следующему матчу.

    Не совсем получилось использовать фланги так, как мы хотели. И очень жаль, что не забили еще.

    Судейство? Наверное, можно было поставить пенальти в ворота минского "Динамо" в некоторых моментах. Мы верили в эту победу.

    Нас раззадорили слова о том, что в первом матче команда "ползала на карачках". Это приятная победа после сложного поражения», — сказал Семак в эфире канала «Матч Премьер».

    «Зенит» сыграет с «Мольде» в четвертом отборочном раунде Лиги Европы. 0

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