Гендиректор «Сочи»: Команда может побороться за стыки

Генеральный директор «Сочи»сказал, что перед командой стоит задача по итогам сезона-2018/19 выйти из ФНЛ в премьер-лигу.

После шести туров команда, до прошлого сезона выступавшая под названием «Динамо» (Санкт-Петербург), занимает шестое место, набрав 11 очков.

«Мы настраиваемся на программу-максимум, есть потенциал, мы это видим в работе и играх. Мы понимаем, что команда может побороться за стыки.

Нам задачу никто не ставил на сегодняшний момент, чтобы мы выходили с первого года в премьер-лигу.

Но мы в любом случае выходим за положительным результатом, для нас каждый матч как финал.

Настрой у всех такой, мы бы хотели видеть себя в премьер-лиге. Там посмотрим, как будет складываться», — цитирует «РИА Новости» Рубашко.

Завтра, 17 августа, «Сочи» проведет первый матч на стадионе «Фишт», который принимал игры чемпионата мира-2018. Соперником команды будет «Нижний Новгород». 0