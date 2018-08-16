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    Малафеев: Когда-то нам хватало 15 минут, чтобы забить четыре мяча

    Зенит Футбол России Лига Европы
    Заместитель спортивного директора «Зенита» и экс-голкипер команды Вячеслав Малафеев верит в то, что петербургский клуб сможет отыграться после поражения со счетом 0:4 от минского «Динамо» в Лиге Европы.

    Вячеслав Малафеев
    Вячеслав Малафеев
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    Малафеев опубликовал в Twitter фрагмент матча группового этапа Лиги Европы против «Маккаби», который состоялся в 2016 году. Тогда при счете 0:3 «Зенит» отыгрался и вырвал победу в последние 15 минут матча.

    «Когда-то нам было достаточно 15 минут, чтобы вытащить игру и забить 4 мяча, а сейчас в наших руках целых 90 минут. Одна команда, одна цель!», — написал Малафеев.

    Напомним, ответный матч «Зенит» — «Динамо» Минск состоится сегодня, 16 августа. Начало встречи — в 20:00. 0

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