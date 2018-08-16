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    Ковач запретил игрокам «Баварии» пользоваться смартфонами на базе клуба

    Бавария Бундеслига Футбол Германии Календарь Бундеслиги
    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач ввел запрет на использование телефонов на клубной базе.

    Нико Ковач
    Нико Ковач
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    Ограничение действует на всей базе клуба, кроме раздевалки. Футболистам запрещено пользоваться смартфонами в том числе в столовой и в кабинете массажиста.

    «Использование телефонов в раздевалке — это норма. Но когда мы вместе обедаем, мы должны общаться друг с другом, а не играться в телефоне. Хочу, чтобы игроки общались.

    Это касается и массажного кабинета. Футболист должен полностью расслабиться, а не отвлекаться на телефон. Радиация также не оказывает положительного влияния на организм», — приводит Bild слова Ковача.

    В матче за Суперкубок Германии подопечные Ковача разгромили «Айнтрахт» — 5:0. 0

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