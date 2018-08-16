Ковач запретил игрокам «Баварии» пользоваться смартфонами на базе клуба

Нико Ковач
twitter.com/FCBayernEN
Ограничение действует на всей базе клуба, кроме раздевалки. Футболистам запрещено пользоваться смартфонами в том числе в столовой и в кабинете массажиста.
«Использование телефонов в раздевалке — это норма. Но когда мы вместе обедаем, мы должны общаться друг с другом, а не играться в телефоне. Хочу, чтобы игроки общались.
Это касается и массажного кабинета. Футболист должен полностью расслабиться, а не отвлекаться на телефон. Радиация также не оказывает положительного влияния на организм», — приводит Bild слова Ковача.
В матче за Суперкубок Германии подопечные Ковача разгромили «Айнтрахт» — 5:0. 0