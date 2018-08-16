Колосков: Это «Зенит» такой плохой, а не минское «Динамо» сильно

Почетный президент РФСвысказал мнение о шансахпройти минскоев отборочном раунде Лиги Европы.

Напомним, первая игра противостояния завершилась победой белорусской команды со счетом 4:0.

«Шансы есть всегда, на то он и футбол. Другое дело, насколько они реальны. С моей точки зрения, у "Зенита" нет реальных шансов отыграться.

"Динамо" — обычная, средняя команда, ничего в ней выдающегося нет. Но "Зенит" пока такой плохой, вот это главное, а не то, что "Динамо" сильно.

Пока команда не использует тот мощный потенциал игроков, который у нее есть», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт». 0