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    Иванович: Удаление Паредеса? У нас лучше получилось вдесятером

    Зенит Лига Европы Футбол России
    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги ответного 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» (8:1, доп. время).

    Бранислав Иванович
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    «Наша команда показала характер, мы смогли победить в этой тяжелой игре. Видели сами, как было тяжело играть без болельщиков. Но мы их слышали, и это нас окрылило.

    Мы боролись до конца, даже когда пропустили гол — мы не собирались бросать игру. Мы хотели отыграться и сделали это. Первую игру мы провели плохо, но мы знали, что нужно было верить.

    Не опустились ли руки после удаления Паредеса? Наверное, у нас лучше получилось вдесятером (смеется). Вся команда показала характер, мы с первой до последней минуты боролись.

    То, что мы потеряли в Минске, смогли обрести. Впереди у нас игра с "Уралом", нужно уже забыть про "Динамо".

    Минск был уроком для нас, думаю, мы его прошли. Каждая команда должна проходить через эти уроки. Хорошо, что мы отыгрались.

    "Динамо" забило три гола из штрафной. Мы поменяли игру в обороне, и это дало результат», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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