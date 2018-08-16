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    Ханни может покинуть «Спартак» до закрытия трансферного окна

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    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни может покинуть московский клуб до закрытия летнего трансферного окна.

    Софьян Ханни
    Софьян Ханни
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    Как стало известно «Спорт-Экспрессу», 27-летнего футболиста не устраивает его текущее положение в московском клубе. Ханни принял участие лишь в одном из пяти матчей в начале сезона.

    Ситуацию с возможным уходом Ханни прокомментировал бельгийский агент Сантуш Верхулст.

    «Слышал о том, что он хочет уйти из "Спартака", потому что не играет. Не думаю, что причина в самом игроке. Ханни — футболист топ-уровня. Возможно, по каким-то причинам "Спартаку" не нравится, как он ведет себя в команде. Но Софьян никогда не был конфликтным парнем», — сказал Верхулст.

    Также агент исключил вариант с возвращением Ханни в «Андерлехт».

    Напомним, алжирский футболист перешел в «Спартак» в январе этого года. 0

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