Ханни может покинуть «Спартак» до закрытия трансферного окна

Полузащитникможет покинуть московский клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», 27-летнего футболиста не устраивает его текущее положение в московском клубе. Ханни принял участие лишь в одном из пяти матчей в начале сезона.

Ситуацию с возможным уходом Ханни прокомментировал бельгийский агент Сантуш Верхулст.

«Слышал о том, что он хочет уйти из "Спартака", потому что не играет. Не думаю, что причина в самом игроке. Ханни — футболист топ-уровня. Возможно, по каким-то причинам "Спартаку" не нравится, как он ведет себя в команде. Но Софьян никогда не был конфликтным парнем», — сказал Верхулст.

Также агент исключил вариант с возвращением Ханни в «Андерлехт».

Напомним, алжирский футболист перешел в «Спартак» в январе этого года. 0