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    Гуренко: У «Зенита» был шанс только в забросах, штрафных и «Газпроме»

    Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (1:8 ДВ) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    Сергей Гуренко europa zenit russia
    Сергей Гуренко europa zenit russia
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    «Мы были готовы, что соперник поставит рослых игроков, будут бить на Дзюбу, бежать за спину. Мы старались прессинговать соперника с мячом, в первом тайме с этим справлялись более-менее.

    Во втором тайме и далее теряли мяч в простых ситуациях. Если бы мы вышли играть, как будто 0:0, то мы могли сыграть лучше и победить. Наши игроки не смогли так настроиться после победы со счётом 4:0 дома.

    Что тут говорить, конечно, футболисты "Зенита" выше классом. Я считаю, что наши вышедшие на замену футболисты должны были усилить игру, но мы играли крайне медленно. Может, не справились с давлением.

    Если бы у меня был хороший, рослый центральный защитник, то мы бы смогли сдержать, но у меня его нет.

    Повторюсь, у "Зенита" был единственный шанс продавить нас через центр, за счёт подач на высокорослых игроков, штрафных… и "Газпрома" (смеётся). Спасибо за гостеприимство», — передаёт слова Гуренко «Чемпионат».

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