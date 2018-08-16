ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Атлетико»«Атлетико» снял проклятие. Команда Симеоне победила «Реал»
  • 16:10
    • СМИ: «Зенит» отпустил Ригони в итальянский клуб
  • 12:53
    • Сборная России поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА
  • 10:33
    • УЕФА назвал место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2019 году
  • 10:24
    • Полузащитник «МанСити» рискует пропустить до четырех месяцев
  • 08:48
    • «Аталанта» хочет арендовать полузащитника «Зенита»
    Все новости спорта

    «Фейеноорд» — «Тренчин»: онлайн-трансляция начнется в 21:30

    Фейеноорд — Тренчин: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.08.2018)

    Лига Европы
    В 21:30 в квалификации Лиги Европы начнётся матч «Фейеноорд» — «Тренчин».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!

    Последний матч между собой: «Тренчин» — «Фейеноорд» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фейеноорд»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Фейеноорд» — «Тренчин». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Теперь и ПАОК. Новейшая история красно-белого срама в Европе
  • Вчера в 21:14
    •
  • Прогноз
  • «Кайрат» — «Сигма»
  • 2,08
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кайрат» сосредоточится на чемпионате
  • «Кайрат» — «Сигма». Прогноз и ставки
  • 2,08
    •
  • Выстоит ли «Уфа» в Люксембурге?
  • «Прогресс Нидеркорн» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1,69
    •
  • Сумеет ли «Зенит» совершить чудо на «Петровском»?
  • «Зенит» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Осторожно, матчи начинаются. У Англии проблемы с трансферным окномКак АПЛ найти компромисс между закрытием трансферного окна и началом нового сезона? Вчера в 19:090
  • 16:19
    • Лукаку хочет уйти из сборной после Евро-2020
  • 15:57
    • Стало известно, кто заменит Алонсо в «Макларене»
  • 15:38
    • Малафеев: Когда-то нам хватало 15 минут, чтобы забить четыре мяча
    «Спартак» — ПАОК Футбол Не уровень ЛЧ: ПАОК запустил обратный отсчет для КаррерыРеакция спортивных СМИ на еврокубковое фиаско «Спартака» Вчера в 02:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» просто обязан победить
  • 4,51
    •
  • 15:12
    • Рабьо выдвинул условие для продления контракта с ПСЖ
  • 14:56
    • Матчи чемпионата Испании будут проходить в США и Канаде
  • 14:44
    • «Арсенал» назвал сроки восстановления четверых игроков
    Люсьен Фавр способен превратить «Дортмунд» в претендента на титул Футбол Анонс Бундеслиги: «Дортмунд» бросит вызов «Баварии»Превью чемпионата Германии 14/08/2018 в 16:220
  • 14:25
    • ПСЖ подписал немецкого защитника
  • 14:14
    • Ханни может покинуть «Спартак» до закрытия трансферного окна
  • 13:04
    • Подчуфарова хочет попробовать свои силы в триатлоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие