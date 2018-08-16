«Арсенал» назвал сроки восстановления четверых игроков

Эйнсли Мэйтленд-Найлз
Daily Express
У Мэйтленда-Найлза по итогам медицинского обследования был выявлен перелом малоберцовой кости. 20-летний футболист будет вынужден пропустить от шести до восьми недель.
Колашинац травмировал левое колено и вернется к тренировкам в октябре.
Косельни, который получил травму в конце прошлого сезона, сможет приступить к занятиям в ноябре.
Что касается Дженкинсона, то защитник из-за растяжения связок лодыжки пропустит шесть-восемь недель.
Напомним, ближайший матч «Арсенал» проведет 18 августа — «канониры» на выезде сыграют с «Челси». 0